Agustín Rossi está na mira de Flamengo e Vasco para a temporada de 2023Divulgação / Boca Juniors

Publicado 08/11/2022 18:53

Rio - Em fim de contrato com o Boca Juniors, o goleiro Agustín Rossi segue na mira do Flamengo para 2023. A ideia do Rubro-Negro é aguardar a virada do ano, uma vez que o jogador poderá firmar pré-contrato a partir de 1º de janeiro, para negociar a assinatura do vínculo e, posteriormente, tentar uma liberação imediata do clube argentino. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira.

Apesar do interesse mútuo, Flamengo e Rossi estão cautelosos para não configurem aliciamento em razão do contrato do goleiro com o Boca. Ainda há um impasse entre clube e representantes do jogador sobre valores, mas a expectativa é de que tudo seja resolvido após a virada do ano.

O Boca está ciente do interesse do Flamengo e ainda aguarda uma procura oficial, que só acontecerá em janeiro. A ideia do time carioca é argumentar com a quantia que os argentinos economizarão com os salários de Rossi para tentar uma liberação imediata. Caso não consiga, uma recompensa financeira não está descartada. Mesmo que não haja acordo, o Rubro-Negro estaria disposto a esperar pelo atleta até o meio do ano.

O namoro entre Flamengo e Rossi é antigo. No início de 2022, o Rubro-Negro tentou a contratação do argentino, mas o Boca acabou freando o interesse. Com a proximidade do fim do contrato do goleiro, as conversas foram retomadas.

O Flamengo precisará buscar um novo goleiro por conta das mudanças em seu elenco. Diego Alves não terá seu contrato renovado e Hugo deve ser negociado. Com isso, apenas Santos, Matheus Cunha e o jovem Cauã estarão à disposição.