Gerson e Greice Gonçalves - Reprodução

Gerson e Greice GonçalvesReprodução

Publicado 08/11/2022 18:16 | Atualizado 08/11/2022 18:16

Em meio a rumores de um retorno de Gerson, do Olympique de Marseille, ao Flamengo, Greice Gonçalves, agora ex-namorada do jogador, confirmou o fim do relacionamento com o atleta. Em publicação em rede social, a mulher declarou que eles não são mais um casal e se referiu ao meia como "pai de Giovanna".



Através de texto nos stories de seu perfil no Instagram, Greice pediu respeito e solicitou não ser citada em nada que diga respeito a Gerson.



"Eu e o pai da Giovanna não somos mais um casal. Peço que respeitem esse momento. Nossa relação é totalmente relacionada a nossa filha somente. Não me perguntem, não me mencionem em nada relacionado ao pai da minha filha. Desde já, obrigado", escreveu.

Hoje com 25 anos, Gérson foi pai de Giovanna aos 19. Ele e Greice romperam o relacionamento uma vez no meio de 2021, mas logo reataram o namoro.



Informações do "Ge", confirmadas pelo LANCE!, apontam que o Flamengo já tem negociações avançadas com o Olympique para acertar um retorno definitivo do "Coringa" à Gávea. Gerson jogou no rubro-negro carioca entre os anos de 2019 - quando ganhou a Libertadores e o Brasileirão - e 2021.