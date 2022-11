Rodinei - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/11/2022 09:30

Rio - Com contrato até o fim do ano, Rodinei ainda não definiu o seu futuro em 2022. No entanto, permanecer no Flamengo ainda não é algo totalmente fora do baralho para o lateral. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o jogador, de 30 anos, afirmou que existe a possibilidade de continuar no Rubro-Negro.

"Não depende só de mim. O Flamengo deve estar esperando terminar o Brasileiro, mas essa bola eu jogo para o meu empresário. Não posso sentar na mesa e negociar, não tenho esse poder. Deixo para o meu empresário decidir com a diretoria", afirmou.

Rodinei chegou ao Flamengo em 2015 e viveu altos e baixos no clube carioca até ser emprestado ao Internacional em 2020. Retornou no ano seguinte e continuou recebendo muitas críticas dos torcedores. Tudo mudou em 2022, com Dorival Júnior. O lateral ganhou a posição de titular e viveu sua melhor temporada no Flamengo, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.

O jogador, de 30 anos, vem sendo ventilado em clubes como Grêmio, Atlético-MG e River Plate. No entanto, o seu destino ainda é desconhecido. Além de atuar no Rubro-Negro e no Internacional, Rodinei passou por outros clubes importantes como Corinthians e Ponte Preta.