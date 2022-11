Flamengo x Avaí - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo x AvaíGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/11/2022 12:25

Rio - Após a CBF confirmar a antecipação da partida entre Flamengo e Avaí, no Maracanã, para o próximo sábado, o clube catarinense se manifestou contrário à mudança. O Leão afirma que não foi consultado em nenhum momento sobre a alteração.

Veja a nota oficial do Avaí:

"O Avaí Futebol Clube informa que foi notificado no final do dia de ontem (8) sobre a mudança da data do jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo.



O clube não foi consultado em nenhum momento, mas em razão das especulações ao longo da semana antecipou-se e informou ser contrário à antecipação. No entanto, a CBF e a emissora detentora dos direitos usaram da prerrogativa de mudança de data em razão do pedido do clube mandante.



O Avaí lamenta a alteração, que demonstra pouco ou nenhum respeito aos torcedores que se programaram para a viagem e se sentem lesados com a decisão, e que prejudica o planejamento logístico do clube, organizado com a devida antecedência para os fins de transporte aéreo e hospedagem de sua delegação.



A partida Flamengo x Avaí estava marcada para às 16h de domingo (13), e foi antecipada pela CBF, por solicitação do Flamengo, para sábado (12), mantendo-se o horário (16h) e o local (Maracanã)."



Inicialmente, o duelo estava marcado para domingo, às 16h. No entanto, o Flamengo fez a solicitação à CBF para poder desfilar no domingo com as taças da Copa do Brasil e da Libertadores pelas ruas do Rio. A ideia é que o Rubro-Negro vá da Praia da Barra até o Centro, passando por toda orla da Zona Sul.