Publicado 09/11/2022 12:01

Rio - O retorno do meia Gerson para o Flamengo parece estar mais perto a cada dia. De acordo com informações do site francês "L’Equipe", os dirigentes do clube carioca voltaram otimistas após conversa com o presidente do Olympique de Marselha. Pablo Longoria estaria inclinado a aceitar a proposta e liberar o brasileiro para retornar ao Rubro-Negro.

Segundo o portal, Gerson já estaria em clima de volta ao Flamengo. Ele teria se despedido dos seus companheiros de Olympique nesta quarta-feira. O novo contrato do brasileiro com o clube carioca seria de cinco temporadas.

De acordo com informações, o clube francês deseja receber algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões na cotação atual) para negociar Gerson. O valor é basicamente o mesmo que o Flamengo pediu para vendê-lo ao Olympique em 2021. O Rubro-Negro tenta negociar uma transferência com custo menor.

No Olympique, Gerson atuou em 61 partidas, assinalou 13 gols e deu sete assistências. Ele foi um dos destaques do clube francês na última temporada. Porém, com a mudança no comando técnico, o brasileiro perdeu espaço e ficou insatisfeito.

O meia, de 25 anos, foi revelado pelo Fluminense e vendido para a Roma em 2016. Após defender o clube da capital italiana e a Fiorentina, Gerson foi comprado pelo Flamengo em 2019. No Rubro-Negro viveu seu melhor momento, sendo campeão da Libertadores, bicampeão do Brasileiro, entre outras conquistas. Foi negociado com o Olympique de Marselha no ano passado.