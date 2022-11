Juventude e Flamengo se enfrentaram no Alfredo Jaconi - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/11/2022 23:28

Nesta quarta-feira, o Flamengo empatou em 2 a 2 com o Juventude no Alfredo Jaconi, pela 37ª rodada do Brasileirão. Com menos de um minuto, Matheuzinho colocou o Fla em vantagem, mas Paulo Henrique e Jadson viraram para a equipe de Caxias. Ainda assim, o Rubro-Negro não desistiu da partida e deixou tudo igual com Werton, que marcou seu primeiro gol pelo profissional, já nos minutos finais.

Com o resultado, o Fla chegou aos 62 pontos e segue na quinta posição do campeonato. Já o Juventude chegou aos 24 pontos, mas permanece na lanterna da competição.

Agora, as duas equipes viram a chave para a última rodada do Brasileirão. O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Avaí no Maracanã. O confronto foi antecipado para que o possa Rubro-Negro comemorar os títulos da Copa do Brasil e Libertadores em uma festa com a torcida no Centro do Rio.

O JOGO

O Flamengo não perdeu tempo e abriu o placar logo no primeiro minuto da partida. De perna esquerda, Rodinei levantou bola na área para Cebolinha. O camisa 11, por sua vez, ajeitou de cabeça para Matheuzinho, que apareceu livre na pequena área para balançar as redes do Juventude.

Depois do gol, o Rubro-Negro manteve o controle do jogo e até criou oportunidades para ampliar a vantagem, mas as desperdiçou. Apesar do cenário tranquilo, o Fla cochilou, e o Juventude não desperdiçou a chance. Aos 35 minutos, Paulo Henrique recebeu ótimo lançamento de Vitor Mendes, invadiu a área com liberdade e bateu cruzado para deixar tudo igual.

O empate animou o Juve, que foi para cima logo conseguiu a virada. Já aos 42, Paulo Henrique fez boa jogada individual pelo lado direito e cruzou na medida para Jadson cabecear e colocar o time da casa em vantagem no placar. Vale destacar que, pouco antes, o Juventude já havia passado perto de fazer o segundo na cobrança de falta de Chico Kim, mas Hugo voou para fazer uma grande defesa.

Na etapa complementar, o Flamengo teve mais posse, mas apresentava dificuldade para ser eficiente. Até que, na reta final, o garoto Werton salvou o time da derrota. Aos 44 minutos do segundo tempo, a bola chegou ao atacante, que estava de costas para o marcador. Ele, então, girou o corpo e bateu forte para dar números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Flamengo



Data e Hora: 09/11/2022, às 21h30

Local: Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul (RS)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Cartões amarelos: Capixaba, Jadson, Vítor Mendes, Jean e Chico Kim (JUV) / João Gomes e Ayrton Lucas (FLA)

Cartões vermelhos:

Gols: Matheuzinho (0-1)(01'/1ºT) / Paulo Henrique (1-1)(35'/1ºT) / Jadson (2-1)(42'/2ºT) / Werton (2-2)(44'/2ºT)

JUVENTUDE (Técnico: Celso Roth)

César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson Kelven e Dudu (Rodrigo Soares, 19'/2ºT); Jean (Pará, 40'/2ºT), Yuri Lima, Jadson e Chico Kim; Capixaba (Ruan, 25'/2ºT) e Felipe Pires (Rafinha, 19'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo; Rodinei (Varela, 18'/2ºT), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Pulgar e Victor Hugo (Mateusão, 18'/2ºT); Matheuzinho (Kayke David, 29'/2ºT), Everton Cebolinha e Matheus França (Werton, 29'/2ºT).