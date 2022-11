Gerson chegará ao Brasil nesta sexta-feira - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 09/11/2022 18:31

Rio - Com negociações bem encaminhadas com o Flamengo, o volante Gerson conseguiu antecipar sua viagem ao Brasil para a próxima sexta-feira (11) e desembarcará no Aeroporto do Galeão, por volta das 18h. Ele virá ao Rio para passar férias e aguardar os últimos detalhes das tratativas envolvendo o Rubro-Negro e o Olympique de Marselha, seu clube na França, por um retorno ao time carioca. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Júlio Miguel Neto, e confirmada em seguida pela reportagem do Jornal O Dia.

Internamente, existe a expectativa de que Gerson possa estar presente no Maracanã para assistir ao duelo entre Flamengo e Avaí, no próximo sábado (12), às 16h. No entanto, ainda não há uma confirmação sobre a ida do jogador ao estádio.

No momento, o único entrave na negociação é a questão financeira. O clube francês deseja receber algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões, na cotação atual) para negociar Gerson. O valor é basicamente o mesmo que o Flamengo pediu para vendê-lo ao Olympique em 2021. O Rubro-Negro tenta negociar uma transferência com custo menor.

Gerson foi revelado pelo Fluminense e vendido para a Roma em 2016. Após defender o clube da capital italiana e a Fiorentina, foi comprado pelo Flamengo em 2019. No Rubro-Negro, viveu seu melhor momento, sendo campeão da Libertadores, bicampeão do Brasileiro, entre outras conquistas. Foi negociado com o Olympique de Marselha em junho de 2021.

*Estagiário sob supervisão de Lucas Felbinger