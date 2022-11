Agustín Rossi está na mira do Flamengo - AFP

Publicado 09/11/2022 17:02

Rio - O goleiro Agustín Rossi parece estar mesmo decidido a deixar o Boca Juniors. De acordo com o "Olé", o jogador, que está perto de um acerto com o Flamengo, deve recusar mais uma proposta de renovação feita pela equipe argentina.

A oferta atual é a segunda feita pela Boca Juniors para manter Rossi em seu elenco. No entanto, a diferença salarial é pequena em relação à primeira e, por conta disso, o time argentino já dá como certa uma nova recusa do goleiro. O clube quer que ele responda antes do dia 6 de dezembro, quando o elenco se reapresenta para pré-temporada.