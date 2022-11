Festa da torcida do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Festa da torcida do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/11/2022 14:36

A festa do Flamengo para comemorar a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil ao lado da torcida já tem data e horário definido. O clube informou que a celebração acontecerá neste domingo, na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio, a partir das 8h45.

Vale lembrar que a festa não pôde acontecer na volta do Fla ao Brasil após o título da Libertadores - como tradicionalmente acontece -, já que o dia era um domingo de eleição. Mesmo assim, a torcida se mobilizou para que a festa acontecesse, e os jogadores também embarcaram na ideia.

VAI TER FESTA DA MAIOR TORCIDA DO MUNDO! Vamo pra rua, Nação! No domingo (13), a partir das 8h45, o TRI (continental) ELÉTRICO vai desfilar pelo Centro do Rio com as taças conquistadas em 2022. VEM GERAL!



Av. Presidente Antônio Carlos pic.twitter.com/5VBabG5wqx — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2022

Dessa forma, o Flamengo conseguiu antecipar o jogo contra o Avaí, válido pela última rodada do Brasileirão, para poder desfilar no trio elétrico e festar junto com a Nação.

O confronto diante do Avaí, portanto, ficou para o sábado, às 16h, no Maracanã. No dia seguinte, os jogadores e a torcida comemorarão juntos a conquista das Copas.