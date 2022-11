Filipe Luís se machucou na final da Libertadores - Luis Acosta / AFP

Publicado 10/11/2022 14:33

Rio - Filipe Luís criticou a maneira como foi realizada a final da Libertadores deste ano, em Guayaquil, vencida por 1 a 0 pelo Flamengo contra o Athletico-PR. Em entrevista ao canal "3 na Área", o lateral foi questionado sobre a diferença de nível entre o futebol brasileiro e o europeu e apontou a alta temperatura como um fator importante, citando a decisão para exemplificar sua opinião.

"O primeiro ponto é que os melhores estão lá. O segundo é o gramado. Lá o gramado é sempre baixinho, rápido, molhado, sempre perfeito e com clima fresco. Aqui a gente joga às 11h da manhã, no Maracanã lotado, gramado alto e seco, com 36 graus, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Se Real Madrid e Barcelona vierem aqui, também vão sofrer", disse Filipe.

“Final da Libertadores foi em Guayaquil, 15h. Tem que vender pra Europa? Ok. Mas não me cobre intensidade da final da Champions, pois ninguém aguenta. No aquecimento parecia que eu tinha comido areia, estava com a boca seca”, afirmou o camisa 21.

Na final da Libertadores, Filipe Luís foi substituído por lesão ainda no primeiro tempo. Em seu lugar, entrou Ayrton Lucas, que foi decisivo para a expulsão de Pedro Henrique, que acabou mudando a história da partida.