DorivalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/11/2022 09:30

Rio Grande do Sul - Diante do Juventude, o Flamengo voltou a tropeçar com sua equipe alternativa e ficou no empate por 2 a 2. Ao fim do jogo, o treinador Dorival Júnior foi questionado sobre sua renovação de contrato. O técnico afirmou que só irá se reunir com os dirigentes do Rubro-Negro após o término da última rodada do Brasileiro, que acontece no próximo fim de semana.

"Não fizemos reunião debatendo reformulação. Conversas serão feitas depois do final do campeonato, depois do último jogo de sábado. Acho que é uma posição correta do Flamengo e uma posição correta nossa até porque tenho contrato até o fim do ano. Tudo tem o seu tempo, e a diretoria vai saber avaliar de uma maneira tranquila sobre essa situação", afirmou.

A possibilidade de Gerson, que defende o Olympique de Marselha, retornar também fez parte da pauta rubro-negra após a partida em Caxias do Sul. Dorival elogiou o meia, mas pediu cautela em relação a sua possível contratação.

"Fato natural entradas e saídas num clube. Gerson todos conhecem e sabem do seu potencial, mas temos que ter também a paciência para aguardar tudo que vai acontecer. Muita coisa foi ventilada, vários nomes foram debatidos principalmente externamente. Internamente estamos fazendo tudo passo a passo, conversando. Todo grande jogador interessa aos grandes clubes do futebol brasileiro", disse.