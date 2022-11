Flamengo empatou no Sul - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/11/2022 13:03

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo está apenas cumprindo tabela de jogos do Brasileirão. O clube não vence há três rodadas e, na partida desta quarta-feira conseguiu um empate sofrido em 2 a 2 com o rebaixado e lanterna Juventude, no Alfredo Jaconi. A atuação do time não agradou ao jornalista rubro-negro Renato Maurício Prado, que também se irritou com um jogador específico.

"Atuação ridícula. Patética. Vergonhosa. Não tem desculpa. Não podia encerrar de maneira tão humilhante, depois de duas conquistas tão grandes. Típico de um departamento de futebol esculhambado que é dominado pelos jogadores", escreveu em seu Twitter.

Renato ainda focou no desempenho específico de Everton Cebolinha, contratação mais cara do Flamengo na última janela de transferências: "Atuação do Cebolinha é catastrófica. Se nem contra o Juventude consegue fazer a diferença, fica difícil", completou.

Com presença da torcida, o Flamengo encerrará sua temporada de 2022 contra o Avaí, no próximo sábado, às 16h, no Maracanã.