Gabigol quer jogar o último jogo do Flamengo em 2022Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/11/2022 16:12

Rio - Gabigol não quer saber de férias antecipada. Autor do gol do título da Libertadores, o atacante pediu ao técnico Dorival Júnior para que fosse escalado na partida contra o Avaí, sábado (12), às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão, segundo o portal "ge".

Além de Gabigol, o técnico Dorival Júnior deve usar outros titulares do "time de copas", como David Luiz, Léo Pereira e João Gomes. Thiago Maia e Vidal também devem jogar. Já os convocados Everton Ribeiro, Pedro e Arrascaeta serão poupados visando a Copa do Mundo.

O fim de semana será de festa para os rubro-negros. Além do jogo, o Flamengo vai realizar a 'Festa dos Campeões' no domingo (13), a partir das 9h, no centro do Rio de Janeiro. O time e a torcida não celebraram o título da Libertadores em razão do segundo turno das eleições.

O Flamengo é o quinto colocado do Brasileirão com 62 pontos e pode terminar, no máximo, em quarto lugar. O Rubro-Negro encerra a temporada marcada pelos títulos da Copa do Brasil e Libertadores diante da sua torcida, que tem média acima de 50 mil presentes por jogo no Brasileirão.