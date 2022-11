Marinho - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O atacante Marinho, de 32 anos, não tem sua presença garantida no Flamengo na próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o desejo do clube carioca é negociar o atleta, porém, o alto salário poderá ser uma dificuldade para a saída do jogador rubro-negro.

Marinho receberia algo em torno de R$ 800 mil mensais. O Cruzeiro, o Athletico-PR e o Bahia teriam interesse na contratação do atacante, mas nenhum desses clubes teria condições de arcar com essa despesa. O atacante tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023.

Revelado pelo Fluminense, Marinho atuou por clubes importantes do futebol brasileiro como Internacional, Cruzeiro, Grêmio, Vitória e Ceará. Seu melhor momento foi pelo Santos, em 2020. Naquela ocasião, ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. O Peixe ficou com o vice-campeonato.

O atacante chegou ao Flamengo no começo da temporada após ter sido comprado junto ao Santos. Ele fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, entrou em campo em 42 partidas, fez seis gols e deu seis assistências.