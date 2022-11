Flamengo conquistou o tri da Libertadores e o tetra da Copa do Brasil em 2022 - Luis Acosta / AFP

Publicado 11/11/2022 18:19

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou nesta sexta-feira o ranking mundial de clubes com o Flamengo em primeiro lugar. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Rubro-Negro ficou à frente de Liverpool e Palmeiras, que conquistou o Brasileirão, na lista do mês de novembro.



Na divulgação, Arrascaeta é o destaque, beijando o troféu da Libertadores e o texto exalta o feito do Flamengo, superando também Real Madrid e Chelsea, que completam o Top-5 do ranking.



O Fluminense é outro carioca a figurar na lista dos 50 melhores clubes do mundo, ocupando a 41ª posição. Entretanto, ficou atrás do Ceará, em 39º, mesmo com a campanha que culminou no rebaixamento no Brasileirão.



Athletico-PR (13º), São Paulo (16º), Atlético-MG (19º) e Corinthians (29º) são outros clubes brasileiros no Top-50.



Veja os 10 melhores colocados no ranking mundial da IFFHS



1 Flamengo - 329 pontos

2 Liverpool - 311 pontos

3 Palmeiras - 308 pontos

4 Real Madrid - 297 pontos

5 Chelsea - 293 pontos

6 Manchester City - 292 pontos

7 Bayern de Munique - 248 pontos

8 Benfica - 243 pontos

8 Internazionale - 243 pontos

10 Leipzig - 239 pontos