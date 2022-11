Gabigol pediu para jogar última partida do Flamengo na temporada - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/11/2022 12:16 | Atualizado 12/11/2022 13:44

Rio - O Flamengo divulgou os jogadores relacionados para a partida contra o Avaí, válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16h, no Maracanã. Para este duelo, Dorival Júnior atendeu um pedido especial. Gabigol, de 'férias' antecipada, pediu para jogar e está na lista do último jogo do Rubro-Negro na temporada. Além disso, Diego Ribas e Diego Alves se despedirão do clube.