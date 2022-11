Thomas Müller é jogador do Bayern de Munique - Foto: Divulgação/Twitter @FCBayernBR

Publicado 15/11/2022 15:26

O aniversário do Flamengo foi lembrado na Alemanha. Nas redes sociais do Bayern de Munique nesta terça-feira, o atacante Thomas Müller parabenizou o Rubro-Negro pelos 127 anos e também pela conquista da Libertadores. Além disso, o jogador aproveitou a oportunidade para cumprimentar o ex-companheiro Arturo Vidal e desejar boa sorte no Mundial de Clubes. O clube carioca, por sua vez, agradeceu.

"Olá, Arturo (Vidal)! Olá, Flamengo! Parabéns pela conquista histórica da Libertadores e feliz aniversário! Aqui vai um presentinho de aniversário para vocês. Arturo, é para você. Boa sorte no Mundial de Clubes da FIFA! Dá-lhe", disse Müller.

Esta, aliás, não é a primeira vez que Bayern e Flamengo interagem. Em julho de 2021, por exemplo, os clubes promoveram uma conversa entre Gabigol e Lewandowski, que ainda estava no time alemão.

Em tempo: Müller e Vidal jogaram juntos no passado. O meia chileno, que atualmente está no Flamengo, defendeu o Bayern de Munique durante as temporadas 2015/16, 2016/17 e 2017/18.