Everton Ribeiro foi um dos destaques do Flamengo na reta final da temporadaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/11/2022 12:15

Rio - Everton Ribeiro deu a volta por cima no Flamengo após início de temporada ruim sob o comando de Paulo Sousa. O camisa sete retornou ao posto de protagonista com Dorival Jr, foi peça-chave nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, e foi lembrado por Tite na convocação para a Copa do Mundo. Em entrevista ao "Lance!", o meia destacou a importância do clube rubro-negro em sua ida ao Catar com a Seleção.

"Eu sempre acreditei que tinha chances, até pela representatividade do Flamengo e pelos títulos que o nosso grupo conquistou. O Tite deixou claro que observava todos os jogadores e fiz parte da lista dos convocados em 2020. Agora vou ter a oportunidade de realizar um sonho de criança", iniciou.

No início de 2022, Everton, que aparecia como figura carimbada nas listas do comandante da Amarelinha, acabou ficando fora de algumas datas da seleção brasileira, mas não deixou de acreditar em uma afirmação no plantel.

"É claro que bate uma ansiedade (pela ausência na convocação), mas eu sou muito tranquilo e fiquei concentrado em render o máximo dentro do campo. Eu sabia que, assim como outros grandes jogadores, os atletas do Flamengo estavam sendo observados e imaginava que poderia ser um deles. Sendo assim, me concentrei apenas em ajudar o time a conquistar as vitórias e títulos", destacou.

Além de Everton Ribeiro, o Flamengo também será representado no Catar pelo centroavante Pedro - ambos já estão em Turim, na Itália, para a reta final de preparação visando a estreia no Mundial, contra a Sérvia, no dia 24/11.