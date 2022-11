O Flamengo foi campeão invicto - Foto: Paula Reis / Flamengo

Publicado 15/11/2022 17:43

No dia que completa 127 anos, o Flamengo se sagrou campeão da Brasil Ladies Cup. Nesta terça-feira, as Meninas da Gávea venceram o Internacional na Arena Fonte Luminosa por 1 a 0, em partida válida pela final da competição.

A argentina Sole Jaimes marcou o único gol do jogo. O lance aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo. Após bom toque de bola pelo lado esquerdo, Jucinara cruzou na área para a atacante, que subiu mais alto do que todas e, de cabeça, mandou a bola para o fundo das redes.

Vale destacar que o Fla foi campeão invicto da competição. As Meninas da Gávea venceram todos os três jogos do Grupo A, contra Universidad de Chile (3x1), São Paulo (3x0) e Ferroviária (1x0). Com isso, o Rubro-Negro ficou na liderança do grupo e garantiu vaga na decisão.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Internacional - Final da Brasil Ladies Cup 2022



Data e Hora: 15/11/2022, às 14h

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)



Cartões amarelos: Cida (FLA) / Djeni e Mileninha (INT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Sole Jaimes (1-0)(35'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Luis Andrade)

Bárbara; Monalisa (Duda Rodrigues), Daiane (Rayanne), Cida e Jucinara; Kaylane, Thaisa e Leidiane (Kaylaine Júnior); Maria Alves, Crivelari (Gisseli) e Sole Jaimes (Núbia).

INTERNACIONAL (Técnico: Maurício Salgado)

Gabi Barbieri; Isabela Capelinha (Tâmara), Isa Haas, Bruna Benites e Belinha; Juliana Ferreira, Djeni (Danny), Eskerdinha (Mileninha) e Maiara Lisboa (Bia); Fabi Simões e Lelê.