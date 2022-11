Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez vai apostar em jovens promessas - FRANCK FIFE / AFP

Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez vai apostar em jovens promessasFRANCK FIFE / AFP

Publicado 16/11/2022 20:20

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, enviou uma carta ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Nela, o mandatário do clube merengue parabeniza o Rubro-Negro pela conquista da Libertadores e ressalta que será "uma grande honrar" participar do próximo Mundial de Clubes junto ao Fla.

A carta foi revelada pelo jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro. Abaixo, confira o texto na íntegra:

Querido Presidente:

Quero comunicar a vocês em nome do nosso Conselho de Administração e em nome de todos que fazemos parte do Real Madrid nossos parabéns pelo título da Copa Libertadores, conseguido no dia 29 de outubro, em Guayaquil.

Este triunfo em uma das competições mais prestigiadas do mundo engrandece ainda mais a instituição que (você) preside. O Clube de Regatas do Flamengo é um dos mais queridos e admirados no mundo do futebol.

Para nós, será uma grande honrar participar junto ao Flamengo do próximo Mundial de Clubes. Estou certo de que será uma magnífica oportunidade para seguir fortalecendo nossa histórica relação de amizade.

Reitero minhas felicitações que peço que estendam aos membros do Conselho que (você) preside, aos jogadores e comissão técnica, a todos os membros do clube e, claro, a todos os torcedores.

Com todo carinho,

Florentino Pérez.