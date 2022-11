Gerson, maestro do jogo, fica emocionado com início da despedida - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/11/2022 15:16

Apesar da diretoria do Flamengo mostrar cautela na negociação por Gerson, o pai e atleta do empresário mostrou confiança em um desfecho positivo. Em entrevista ao "Barbacast" na última terça-feira, Marcão destacou que a vontade do jogador é retornar ao Rubro-Negro e, sem querer, afirmou que já vendeu o meia duas vezes e vai "completar a terceira agora".

"Quando o cidadão diz que eu gosto de me aparecer, sabe por quê? Porque todas essas reuniões que os chamados, aspas, empresários de jogador, que eles dizem que são empresários, eles chegam e falam: 'O Marcão está acabando com a carreira do Gerson'. Acabar com a carreira do Gerson? Acho que todos os jogadores queriam que eu acabasse com a carreira de alguém. Sabe por quê? Já vendi o cara duas vezes, vou completar a terceira vez agora. Falei sem querer", disse Marcão.

"A melhor coisa que poderia acontecer para todos era Gerson retornar para o Flamengo. Se por ventura não conseguirem se entender, infelizmente temos que não fazer o que queremos fazer. Não direi que ele quer voltar para a França. A vontade do atleta é que a negociação com Flamengo se acerte e ele nem tenha que voltar", completou.



COMO O FLAMENGO TRATA A NEGOCIAÇÃO



Também na última terça-feira, o presidente Rodolfo Landim se pronunciou sobre as tratativas pelo retorno do jogador. Ele, contudo, foi de encontro ao que disse o pai de Gerson e classificou a negociação como "se não impossível, muito difícil".

"Nós já tivemos uma conversa com o Gerson. O problema do Gerson é que ele tem um contrato com o Olympique de Marselha, não é apenas a relação que tem com o Flamengo que vai decidir se ele virá para cá ou não. É importante que chegue o Flamengo a um denominador comum com o Olympique. A preocupação que nós temos é porque, nessas primeiras conversas que tivemos, existe uma distância muito grande daquilo que a gente entende que seria o limite que a gente estaria disposto a chegar e aquilo que o Olympique está exigindo", disse Landim, à ESPN.



"Vamos continuar conversando com eles, é óbvio que nos interessa, é um excelente jogador, já o conhecemos, é rubro-negro, tem vontade de ficar no Flamengo. Não tenho dúvida nenhuma que pelo lado do jogador as coisas caminhariam de forma muito rápida para um consenso, mas o problema é que tem um terceiro nessa história, que é o Olympique, e que até o momento, pelo menos, está tornando essa volta dele ao Flamengo se não impossível, eu diria muito, muito difícil", completou.

Na semana passada, o diretor executivo de futebol do Fla, Bruno Spindel, deu uma declaração na mesma linha. De acordo com o dirigente, a negociação é "extremamente difícil".

"Gerson é um desejo do Flamengo, do atleta. Tem conversa com o Olympique, mas é uma negociação extremamente difícil. É uma transferência de um valor elevadíssimo, e o Gerson é um atleta de uma realidade importante no mercado europeu. É uma negociação muito difícil mesmo", afirmou Spindel.