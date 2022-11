Rodinei em ação com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza

Publicado 16/11/2022 13:08

Rio - Um dos principais interessados na contratação de Rodinei, o Atlético-MG decidiu paralisar a negociação com o lateral. O clube quer manter o foco na contratação de um novo treinador, mas não descarta retomar as conversas para contratar o jogador do Flamengo. As informações são do site "GOAL".

Inicialmente, a pausa nas negociações foram um pedido do próprio Rodinei. Na época das primeiras conversas, o jogador pediu para definir seu futuro apenas após as finais da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo. No entanto, como ficou sem treinador após o fim do Brasileirão com a saída de Cuca, o clube decidiu não retomar as tratativas neste momento.

A ideia do Galo é assinar com Rodinei por três temporadas e lhe oferecer algo semelhante ao que ganha atualmente no Flamengo, o que foi feito na primeira proposta. Caso volte a procurar o jogador, o clube mineiro não pretende mexer na proposta que foi feita antes da paralisação nas negociações.

Aos 30 anos, Rodinei tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e não deve ter seu vínculo renovado. Ele chegou ao clube em 2015 e viveu altos e baixos até ser emprestado ao Internacional, em 2020. Retornou no ano seguinte e continuou recebendo muitas críticas dos torcedores. Tudo mudou em 2022, com Dorival Júnior. O lateral ganhou a posição de titular e viveu sua melhor temporada no Flamengo, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.