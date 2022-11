Everton Ribeiro voltou a ser decisivo no Flamengo e agora está com a Seleção para a disputa da Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/11/2022 13:14 | Atualizado 16/11/2022 13:20

Da conquista do Sul-Americano sub-20 de 2009 jogando como lateral-esquerdo até o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2022 no Catar foram 13 anos de muitas mudanças para Everton Ribeiro. A principal, claro, foi se tornar um meia de criação, o que possibilitou uma carreira vitoriosa. Principalmente desde a chegada ao Flamengo, onde se tornou ídolo, conquistou 11 títulos, sendo duas Libertadores, e se firmou na seleção brasileira.



Revelado pelo Corinthians como lateral, Everton Ribeiro teve a guinada na carreira ao ser emprestado ao São Caetano. Foi lá que passou a jogar como meia e se destacou até chamar a atenção do Coritiba, onde se apresentou ao futebol brasileiro. "Tive a oportunidade de conquistar um Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira jogando na lateral, mas sabia que poderia render mais no meio de campo".



Chegada de Everton Ribeiro ao Flamengo renovou o sonho de chegar à Seleção



E hoje a aposta se mostra ainda mais correta às vésperas de disputar uma Copa do Mundo aos 33 anos. Uma possibilidade que ele vislumbrou ao deixar os Emirados Árabes para retornar ao Brasil e jogar pelo Flamengo, em 2017, já consolidado como meia.



"Quando recebi a proposta do Flamengo, não pensei em outra coisa. Representar essa torcida é inexplicável e eu sabia que um bom rendimento aqui poderia me ajudar a vestir a camisa da Seleção e disputar uma Copa do Mundo. Felizmente esse sonho se tornou realidade", afirmou em entrevista a O DIA.



Mas por pouco essa chance quase virou decepção, com o início ruim do meia e do Flamengo em 2022. O mau momento o deixou fora das convocações num momento decisivo. Até que Dorival Júnior chegou e fez o time rubro-negro crescer, assim como Everton Ribeiro, que também buscou alternativas para melhorar e voltar a brilhar. Assim, a chance na Seleção reapareceu.



"É claro que você fica triste e sente um pouco quando as coisas não estão indo bem, mas eu sou uma pessoa muito tranquila e procurei ficar concentrado. A chegada do Dorival ajudou vários jogadores, ele passou confiança. Foi fundamental. Além disso, eu comecei a fazer um trabalho com uma psicóloga, o que me ajudou bastante", contou.



O maior vencedor no futebol brasileiro



O resultado apareceu em campo e Everton Ribeiro foi importante nas conquistas da Libertadores, com direito a assistência no gol de Gabigol, e da Copa do Brasil. Agora são 11 títulos pelo Flamengo e 17 no futebol brasileiro, o que o torna o jogador mais vencedor em atividade no país, ao lado de Fábio e Réver.



"Não quero parar por aqui. Ao lado desse grupo maravilhoso, vamos lutar por mais conquistas", disse o meia, que vai em busca do Mundial de Clubes pelo Flamengo em 2023.



Antes, ele pode colocar mais um título na sua extensa coleção, o da Copa do Mundo. "A Seleção já mostrou que conta com um grupo muito forte. É uma grande honra fazer parte deste momento. Acredito que posso ajudar com a minha experiência e com a versatilidade. Esse grupo possui jogadores com características que se completam, o que pode ser um diferencial bem importante para nós", completou.