Rede Globo Reprodução

Publicado 17/11/2022 12:49

Filipe Luís conquistou sua segunda Libertadores pelo Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Filipe Luís comentará a Copa do Mundo pelo Grupo Globo. O lateral do Flamengo assinou contrato com a emissora e fará parte do "Seleção Catar", programa que irá ao ar diariamente no SporTV.