Dorival Júnior - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/11/2022 14:32

Rio - O treinador do Flamengo, Dorival Júnior minimizou a polêmica envolvendo o atacante Gabigol, que na festa dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores no Centro do Rio, afirmou que já fazia parte da seleção, após cânticos provocadores dos torcedores a Tite, que não levou o atacante para a Copa do Mundo. O técnico afirmou que a relação entre o goleador e o comandante da seleção brasileira é de respeito.

"Só o momento de extravasar, não foi nada ofensivo. Os dois se conhecem, se respeitam. Isso é o mais importante", disse o treinador em entrevista antes do Prêmio Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Sobre um possível convite para dirigir a seleção brasileira, após a disputa da Copa do Mundo, Dorival Júnior afirmou que não pode falar sobre algo que ainda não aconteceu.

"Hipóteses são coisas muito surreais. Trabalho com a realidade, minha realidade é o Flamengo. Vou fazer de tudo para que eu possa ter mais um grande momento dentro desse clube. Temos que ter equilíbrio nesse momento. É uma situação que no futuro pode acontecer. Mas temos no país grandes profissionais. Isso tem que ser bem tratado, bem pensado", opinou.