Gabigol fez a torcida do Flamengo voltar a apoiar o time na disputa por pênaltis da final da Copa do BrasilGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/11/2022 16:30

A final da Copa do Brasil teve um momento chave durante os pênaltis, quando Gabigol acertou a cobrança e vibrou tanto que fez a torcida do Flamengo acordar no Maracanã. Yuri Alberto, do Corinthians, recordou a cena e elogiou o atacante, que conseguiu mudar o clima na disputa vencida pelo Rubro-Negro.

No @Podpah, Yuri Alberto fala sobre a final da Copa do Brasil e rasga elogios a Gabigol:



“Você olhava para a arquibancada e os torcedores do Flamengo com os olhos desse tamanho. Estádio em silêncio. Aí o filho da mãe do Gabigol bate o pênalti. Ele é f***.”



Reprodução/Podpah pic.twitter.com/qbOGl6vpPU — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 16, 2022

"Acabou o jogo, a gente reunido para as penalidades. Olhava para a arquibancada e a torcida do Flamengo com o olho desse tamanho (faz o gesto de arregalado), estádio em silêncio. Aí o filho da mãe do Gabigol vai lá, bate o pênalti... Ele é f*", recordou o atacante do Corinthians em entrevista ao Podcast Podpah.

Na decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians empataram em 1 a 1 no Maracanã. Como na ida o placar foi 0 a 0, a disputa foi para os pênaltis e o Rubro-Negro fez 6 a 5, conquistando pela quarta vez o torneio.