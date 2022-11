Diego Ribas antes de sua despedida do Flamengo junto de Diego Alves - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/11/2022 12:20

Rio - Diego Ribas, que se aposentou há seis dias, contou os bastidores da lesão mais grave de sua carreira. O ex-jogador quebrou o tornozelo esquerdo no jogo do Flamengo contra o Emelec, em julho de 2019, pela Libertadores, e passou por cirurgia. Sem ter previsão de retornar ainda naquele ano, ele se recuperou em tempo recorde, retornou no fim de outubro, e foi exemplo de superação.

"Foi tudo maravilhoso, mas foi muito difícil e muito desafiador esse momento. Já tinha recebido propostas, mas ali decido mais uma vez recusar uma grande proposta, naquela altura do Orlando City. Segui no Flamengo com o objetivo de conquistar o grande título", disse em entrevista ao programa "Grande Círculo", do "SporTV", que vai ao ar na noite desta sexta-feira.

Antes da lesão, Diego havia sido protagonista da eliminação do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida contra o Athletico-PR foi decidida nas penalidades máximas e o ex-atacante virou alvo de protestos após perder sua cobrança, em que bateu no meio do gol. Contestado pelos torcedores, ele deu a volta por cima.

"A situação ainda estava meio nebulosa. [...] Crítica pesada, protesto, e eu estou no centro do furacão. Depois de encarar toda essa situação, eu quebro a perna, a contusão mais grave da minha carreira", falou e completou:

"Então, o Flamengo fez com que eu utilizasse tudo aquilo que aprendi durante a minha vida toda. Se você aprendeu e fala, vamos ver se você está pronto e faz. Essas ocasiões do clube foram meio que um confronto: "Agora é que vamos ver"", pontuou.

Aos 37 anos, Diego Ribas encerrou sua carreira no futebol. Ao todo pelo Flamengo foram 11 títulos, entre eles duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. No clube desde 2016, todos os triunfos conquistados têm valor, mas a Libertadores de 2019 tem um gostinho especial.

"Foram muitas peças que foram se encaixando, e aquele título de 2019 representa muito para mim. A taça obviamente e o título tão importantes. Como pessoa e ser humano, por tudo que tive de passar e superar para chegar naquele momento, foi algo extraordinário", concluiu.