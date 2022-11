Medalha recebida por jogadores do Flamengo pela conquista da Libertadores - Divulgação

Publicado 18/11/2022 17:15

Rio - Na noite da última quinta-feira, Andreas Pereira, meia do Fulham-ING, posou com as medalhas que recebeu por ter atuado em alguns jogos do Flamengo na campanha dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores deste ano. No entanto, o mesmo não aconteceu com outros jogadores. Willian Arão, Lázaro, Isla e Gustavo Henrique, que também deixaram o clube no meio da temporada, não foram premiados. Até o momento, o clube não confirmou se enviará as medalhas ao quarteto. A informação é do site "GE".

Mesmo sem estarem nas finais, Arão e Lázaro tiveram participação decisiva nas conquistas. O volante foi titular em cinco das seis partidas disputadas pelo Rubro-Negro na fase de grupos da Libertadores e chegou a marcar um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Universidad Católica, no Maracanã. Já o Garoto do Ninho, apesar de não ter sido titular em nenhuma das duas competições, fez o gol na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, que manteve o clube vivo na disputa para reverter o cenário no Maracanã.

Nos casos de Isla e Gustavo Henrique, a participação foi menor. O chileno chegou a marcar um gol na vitória dos reservas por 3 a 1 sobre o Sporting Cristal, na última rodada da fase de grupos da Libertadores, mas atuou em apenas três jogos na competição. Na Copa do Brasil, ele nem chegou a entrar em campo, ficando apenas no banco contra o Altos-PI. O zagueiro, por sua vez, foi titular na Libertadores apenas na vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Peru, mas ficou no banco até as oitavas de final. Assim como o lateral, Gustavo não entrou em campo na Copa do Brasil, mas foi reserva nos dois jogos das oitavas de final, contra o Atlético-MG.

Único premiado com a medalha, Andreas participou de sete jogos na Libertadores, sendo três como titular. O meia, inclusive, se despediu do clube marcando o gol da vitória por 1 a o sobre o Tolima, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas. Na Copa do Brasil, foi titular na derrota para o Atlético-MG em Belo Horizonte e opção no banco contra o Altos-PI.