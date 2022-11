Gabigol - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/11/2022 14:59

Rio - A ausência de Gabigol na Copa do Mundo segue dando o que falar. Em entrevista ao programa "Altas Horas", da TV Globo, que vai ao ar neste sábado, o atacante do Flamengo lamentou não ter sido chamado para o Mundial e contou como acompanhou à convocação do técnico Tite.

"No momento do anúncio, eu estava em casa com meus pais, paramos para assistir e, infelizmente, não aconteceu. Mas fico feliz com o carinho do público, por todos que acham que eu deveria estar lá", declarou o novo camisa 10 rubro-negro.

Na festa de comemoração pelos títulos do Flamengo na Libertadores e na Copa do Brasil, no último domingo, Gabigol causou polêmica. O atacante viu a torcida provocar o técnico Tite, com o grito de "Tite, vai se f..., o Gabigol não precisa de você". Em cima do trio elétrico, o jogador respondeu "é verdade".

Apesar da ausência de Gabigol, o Flamengo teve dois convocados para disputarem a Copa do Mundo pelo Brasil. Everton Ribeiro e Pedro estarão no Catar à disposição de Tite.