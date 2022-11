Ayrton Lucas - Marcelo Cortes / Flamengo

Ayrton LucasMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/11/2022 17:00

Rio - Negociando com o Spartak Moscou a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, o Flamengo resolveu aumentar a quantia pelo brasileiro. De acordo com informações do portal "UOL", o clube carioca ofereceu cerca de R$ 2,8 milhões a mais para tentar seduzir o clube russo.

Segundo o portal, a oferta inicial do Flamengo foi de 6 milhões de euros (algo em torno de 33,8 milhões). Agora, o Rubro-Negro teria proposto 6,5 milhões (cerca de R$ 36,6 milhões) pelo lateral. O Spartak estaria pedindo 9 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões).

O valor sugerido pelos russos é o da opção de compra que o Flamengo seria obrigado a exercer, caso Ayrton Lucas cumprisse a meta estipulada em seu empréstimo. Ele teria que atuar por 45 minutos em pelo menos 65% dos jogos na temporada, algo que acabou não acontecendo.

Revelado pelo Fluminense, o lateral chegou ao Flamengo no meio da temporada. Mesmo sem assumir a posição de titular, Ayrton Lucas teve boas atuações e terminou o ano em alta, após ser decisivo na final da Libertadores. Ele sofreu a falta de Pedro Henrique, que deixou o Athletico-PR com um a menos na partida.

O jogador, de 25 anos, vem sendo preparado por Filipe Luís para assumir a posição após a sua aposentadoria que deverá acontecer em 2023. Na atual temporada, Ayrton Lucas atuou em 40 partidas, fez dois gols e deu seis assistências.