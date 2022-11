Dorival Junior e o seu auxiliar, Lucas Silvestre, durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/11/2022 18:18

As conversas entre Flamengo e Dorival Júnior por uma renovação de contrato evoluíram no início desta semana, e o acordo está próximo de ser sacramentado. Alguns detalhes do novo contrato ainda estão sendo discutidos para que a assinatura aconteça do novo vínculo, que será de dois anos, segundo apurou a reportagem.

O tempo do contrato não é mais um dos pontos a serem debatidos, pois já teve acordo entre as partes. Desta forma, Dorival Júnior renovará com o Flamengo com compromisso até dezembro de 2024, mas, ao término do primeiro ano de contrato, em dezembro de 2023, as partes poderão romper sem a necessidade de multa rescisória.

O representante de Dorival Junior, Edson Khodor, está no Rio de Janeiro desde quinta-feira para tratar a renovação do treinador. Enquanto isso, o comandante está em Florianópolis, onde reside, curtindo o inicio das férias.

Dorival Junior chegou ao Flamengo em julho, com o time desacreditado na temporada e na 14ª colocação no Brasileirão. Ao término da temporada, o Rubro-Negro ficou com o título da Copa do Brasil e da Libertadores, além de ter terminado na sexta posição no principal torneio nacional.