Junior Urso reforçará o VascoOrlando City

Publicado 10/11/2022 15:53

O Vasco acertou a primeira contratação para 2023. Trata-se de Junior Urso, volante com passagens pelo Atlético-MG e Corinthians, e que estava no Orlando City, dos Estados Unidos. O jogador rescindiu com o time da MLS e chega de graça ao Cruzmaltino. O jogador, inclusive, viaja em breve ao Rio de Janeiro para realizar exames e assinar o vínculo. A notícia foi publicada em primeira mão por Venê Casagrande, quem assina essa Coluna, em suas redes sociais.

A ideia da diretoria do Vasco, através do diretor Paulo Bracks, é fazer uma grande reformulação no elenco que conseguiu o acesso à Série A. Poucos atletas ficarão no clube. Inclusive, Matheus Barbosa, mesmo com contrato vigente, sairá do Cruzmaltino. O jogador tem vínculo até dezembro de 2023 e será emprestado, pois não terá oportunidades no próximo ano.

A reformulação acontece antes mesmo da chegada de um treinador para a vaga de Jorginho, desligado essa semana. Nomes estão sendo estudados, e o Vasco quer ter a contratação feita ainda este mês.