Dorival Junior - Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival JuniorGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/11/2022 23:03

O representante do técnico Dorival Júnior, Edson Khodor, chegará ao Rio de Janeiro no próximo final de semana para avançar nas tratativas com o Flamengo e sacramentar a permanência do treinador no Rubro-Negro em 2023.

Com o interesse mútuo e situação encaminhada, permanência do treinador em 2023 será confirmada após o fim do Brasileirão (a última rodada é justamente neste final de semana, quando o agente de Dorival Junior chega ao Rio de Janeiro).

A única dúvida é se o novo compromisso será até dezembro de 2023 (um ano) ou dezembro de 2024 (dois anos), mas com a cláusula de quebra de contrato sem multa rescisória ao término dos primeiros 12 meses. Inclusive, o segundo modelo, foi o acordado com Paulo Sousa, mas o português foi demitido antes de completar o primeiro ano de vínculo.

Dorival Junior retornou ao Flamengo no começo de julho e precisou mudar o ambiente do clube, no dia a dia, da água para o vinho para conseguir ter sucesso no pouco mais de cinco meses de trabalho em 2022.

Quando chegou, o Fla estava na 14ª colocação do Brasileirão e poucos falavam que o Rubro-Negro era favorito para conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores, competições que Dorival conquistou em outubro. Inclusive, após o título do torneio sul-americano, o treinador disse que a permanência no time carioca seria o maior prêmio neste momento da carreira.

Em 41 jogos em 2022, Dorival Junior conquistou 26 vitórias, faturou dois títulos e recuperou jogadores que estavam desacreditados no Flamengo, além de ter ajudado no desempenho de Everton Ribeiro e Pedro, jogadores do Fla que estarão na Copa do Mundo pela seleção brasileira.