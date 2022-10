Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

O Flamengo está escalado para pegar o Santos, nesta terça-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão. Mesmo com uma final de Libertadores no sábado, Dorival Junior vai mandar a campo alguns titulares. O time que vai a campo é:

Diego Alves; Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Cebolinha, Marinho e Pedro.

Sem Santos, poupado, Diego Alves volta a jogar depois de mais de quatro meses sem entrar em campo. No segundo tempo, a ideia de Dorival é colocar Rodinei, Léo Pereira, Arrascaeta e Gabigol.