Gávea - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 25/10/2022 20:01

O Flamengo decidiu, por motivos financeiros, não realizar uma "Fun Fest" no Maracanã, como foi realizado em 2019, para os torcedores acompanharem a final da Libertadores através de telões, a diretoria rubro-negra vai promover uma "ConFlaternização", na Gávea, sede do clube, no sábado, dia da decisão, par sócios e convidados. (veja abaixo a carta enviada aos associados).

Flamengo anuncia sua Fan Fest!



Será no Salão Nobre do Clube, somente para poucos sócios e convidados. pic.twitter.com/JAI2g9sxki — Julio James (@JulioJamesJJ) October 25, 2022

De acordo com Rodrigo Dunshee, VP Jurídico e Geral do Flamengo, em entrevista ao podcast Barbacast, a decisão de não realizar a "Fun Fest" no Maracanã porque os patrocinadores não compraram a ideia, e o investimento seria de "uns R$ 2 milhões", o que a diretoria entendeu que não seria viável.

A divulgação da "ConFlaternização" pegou mal em alguns grupos políticos que apoiam o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Nas redes sociais, a repercussão também foi negativa. Muitos torcedores reclamaram da postura da diretoria.