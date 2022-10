Vidal - Marcelo Cortes/CRF

VidalMarcelo Cortes/CRF

Publicado 21/10/2022 18:14

Rio - O técnico Dorival Júnior pode ter um importante desfalque para a reta final da temporada. A lesão no tornozelo direito do volante chileno Arturo Vidal preocupa o Departamento Médico do Flamengo, que tentará recuperar o jogador para a decisão da Libertadores. Por conta da dor e do aumento de volume com líquido interno, o jogador passará por uma drenagem ainda nesta sexta-feira (21). A informação foi divulgada com exclusividade pelo Jornal O Dia, e confirmada em seguida pelo clube carioca.

O atleta Vidal sofreu um trauma na perna direita. Por conta de dor e aumento do volume com líquido interno, o jogador passará por uma drenagem nesta sexta-feira. Na sequência, fará tratamento. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 21, 2022

Vidal foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo na final da Copa do Brasil, alegando dores no tornozelo. Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico Dorival Júnior revelou que o volante chileno jogou a decisão no sacrifício.