Publicado 14/10/2022 19:47 | Atualizado 14/10/2022 19:48

Uma aposta certeira. É dessa forma que a chegada de Vágner Love ao Sport pode ser classificada. Passados apenas treze jogos, o "Artilheiro do Amor" é titular absoluto da equipe e conquistou de vez a torcida rubro-negra. Com mais um gol na última rodada, dessa vez na importante vitória sobre o Cruzeiro, o atacante já é um símbolo da arrancada leonina em busca do acesso à Série A.

Surpresa que foi bem recebida pela torcida quando anunciado, Love chegou ao Leão em um momento de carência no setor ofensivo. Àquela altura, o técnico Claudinei Oliveira tinha dificuldades para encontrar o nome certo para comandar o ataque. Em sua estreia, porém, o atacante já mostrou a que veio, marcou seu primeiro gol e provou que sua chegada seria uma excelente oportunidade de mercado encontrada pelo Sport.

"Quando tivemos a oportunidade de trazer o Vágner Love, sabíamos que se tratava de um jogador de muita qualidade, experiente e que iria agregar muito ao nosso elenco. Foi um movimento que se apresentou no mercado e nós aproveitamos. Estamos muito contentes com seu desempenho e seu empenho. É um atleta que trabalha muito, possuium grande espírito de liderança, se dedica e que já se identificou com o espírito do Sport. Está nos ajudando muito", analisou o presidente Yuri Romão.

Além dos três gols, dois deles importantes nas vitórias contra Náutico e Cruzeiro, e de uma assistência, Love também se destaca pela disposição em campo. Apesar dos 38 anos, o atacante é sempre um dos que mais se doa pela equipe, sendo frequentemente visto no campo de defesa auxiliando o sistema defensivo.

SUCESSO TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS

Único clube do nordeste a atingir a marca de 1 milhão de seguidores nas três principais redes sociais (Instagram, Twitter e Fcebook), o Sport também aproveita a boa fase de Love para movimentar seus perfis.

No twitter, o emoji de um coração feito com as mãos é usado pelo clube para fazer uma verdadeira corrente. A frase utilizada é: "Faça o coração imediatamente!". Após o gol feito no jogo contra o Cruzeiro, a postagem rapidamente atingiu a marca das 2.500 curtidas. Outra marca desse bom momento é a hashtag "#OAmorEstáNaIlha"

LEÃO NA BRIGA PELO ACESSO

Se em algum momento o Sport já esteve um pouco distante da briga pela vaga na Série A, agora a situação é outra. Embalado pelas três vitórias consecutivas, agora o Leão se vê apenas três pontos atrás do Vasco, quarto colocado, e quatro do Bahia, terceiro. O próximo duelo, inclusive, será contra os cariocas, no Recife.

"Tivemos que fazer alguns ajustes durante a competição e acredito que aproveitamos bem a janela de transferências para fazer movimentos pontuais. Sabíamos que tínhamos condições de brigar por esse acesso. Isso é reflexo também da gestão, pois conseguimos colocar as contas em dia e nos estruturar internamente. A Série B é uma das competições mais difíceis e a disputa por uma vaga é enorme, basta ver quantos clubes estão na luta pelo acesso. Mas confiamos no nosso poder de reação e principalmente na força do nosso torcedor, que tem sido fundamental neste momento", finalizou o presidente Yuri Romão.

Até o final da competição, além do Vasco, o Sport ainda enfrenta, em ordem, Londrina (Fora), Operário (Casa) e Vila Nova (Fora).