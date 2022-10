Anilson - C2 Sports

13/10/2022

Promessa do futebol brasileiro desde as categorias de base do São Paulo, o lateral-direito Anilson (21) vem chamando a atenção de times europeus, principalmente por sua qualidade técnica e versatilidade. Nos últimos dias, um executivo francês e outro espanhol procuraram a equipe paulista para saber as atuais condições do negócio pelo jogador – a informação é do site Goal.

Emprestado pelo São Paulo ao Náutico em agosto, após se destacar na Série D pelo Aimoré-RS, o jogador vem ganhando minutos com Dado Cavalcanti e consolidando bons números defensivos pelo Timbu, em sete partidas disputadas na Série B.

Apesar do pouco tempo de casa e da forte concorrência no setor – o elenco conta ainda com os experientes Victor Ferraz e Thiago Ennes, Anilson está entre os cinco melhores jogadores do Náutico na competição, de acordo com o SofaScore, em interceptação (média de 1.4 por partida), duelos pelo chão (3) e disputa de bola (4.3), além de se destacar também nas bolas longas (3).

Outro ponto que chama a atenção do camisa 2 é sua versatilidade. Por conta dos diversos desfalques que Dado teve no setor defensivo no último jogo, contra o Criciúma, Anilson precisou ser escalado como zagueiro e mostrou solidez: somou nove ações defensivas (cortes, desarmes e interceptações) e teve 100% de êxito nos duelos aéreos e pelo chão (9/9).