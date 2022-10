Zico - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/10/2022 18:17

A Câmara Municipal aprovou a entrega do Título de Mérito Esportivo Mestre Hélio Gracie aos ex-jogadores de futebol Zico e Fred. A iniciativa foi do vereador Felipe Michel, que também é o autor da resolução que criou a honraria.

"Zico e Fred são exemplos de atletas, que deixaram um legado para o futebol e inspiram as novas gerações. A importância dos dois vai muito além dos clubes por onde jogaram, eles são a personificação de valores como coragem, determinação, respeito, igualdade", disse Felipe Michel, que também é ex-jogador, tendo atuado no Flamengo e na seleção brasileira sub-20.

O Título de Mérito Esportivo Hélio Gracie é entregue a personalidades do esporte que tenham se destacado e contribuído para o desenvolvimento do esporte da cidade do Rio de Janeiro.

A data da entrega, que acontecerá no Plenário da Câmara, ainda não foi marcada.