Cleiton comemorando o gol com a camisa do Flamengo - Carlos Santana / Portal da Base Brasil

Publicado 06/10/2022 15:50 | Atualizado 06/10/2022 15:51

O Flamengo está a menos de uma semana de disputar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. O time sub-20 quer seguir os passos do elenco profissional para chegar À decisão da competição na categoria. Na partida de ida das oitavas de final, diante do América-MG, na última terça-feira, os Garotos do Ninho saíram na frente ao vencer por 1 a 0 o Coelho, fora de casa, com gol do zagueiro Cleiton.

O defensor de 19 anos, que de vez em quando treina com o profissional e é relacionado por Dorival Junior na equipe principal, tem sido peça fundamental na campanha do Flamengo na Copa do Brasil Sub-20. Cleiton falou sobre o gol marcado em Belo Horizonte, ressaltou o trabalho que tem sido feito no clube e pediu concentração no duelo da volta, no Rio, para passar de fase.

"Considero a minha altura um dos pontos fortes que tenho como atleta. Isso nos ajuda defensivamente, mas trabalho para que isso também seja utilizado a nosso favor. Saímos com a vitória e agradeço ao grupo pelo empenho em campo. Precisamos nos manter focados pra conquistarmos mais um resultado positivo em casa e garantirmos a classificação pra próxima fase."

O jogo da volta entre Flamengo e América-MG está marcado para o dia 10 (próxima segunda-feira), na Gávea, às 15h. O Fluminense, outro time carioca, também segue na competição e briga com o Cruzeiro por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

DETALHES A MAIS SOBRE CLEITON:

Esse foi o primeiro gol de Cleiton na temporada, em 27 jogos disputados pelo Sub-20. Neste ano, ele também entrou em campo cinco vezes pelo time profissional. Em 2021, o defensor entrou em campo em 22 oportunidades pelo Sub-20, fez um gol e deu uma assistência.

Recentemente, o Flamengo não divulgou, mas a Coluna do Venê apurou que Cleiton teve uma valorização salarial e o contrato estendido por mais um ano. O vínculo anterior era até dezembro de 2024, e, agora, o compromisso vai até o fim de 2025.

Isso aconteceu porque o Genk, da Bélgica, fez uma oferta ao Flamengo para comprar Cleiton. O Rubro-Negro rejeitou a proposta, mas optou por dar uma valorização ao defensor, que tem grande potencial de crescimento no clube.