Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 05/10/2022 20:01

O Flamengo está escalado para pegar o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como informado ontem pela Coluna do Venê, o Rubro-Negro vai a campo com o time titular, o considerado "time das Copas": Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol.

Essa será a última partida do time titular do Flamengo antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no dia 12, contra o Corinthians. No final de semana, diante do Cuiabá, Dorival Junior colocará uma equipe alternativa.