Publicado 01/10/2022 13:03

O técnico Dorival Junior ganhou mais um problema para escalar o time do Flamengo no duelo deste sábado com o Bragantino, no Maracanã, às 19h, pela 29ª rodada do Brasileirão. Segundo apurou a reportagem, o lateral-esquerdo Filipe Luís apresentou quadro de virose e será preservado pelo treinador. Ayrton Lucas entrará em seu lugar. O time que vai a campo é: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol.

Apesar da ausência no time titular, a tendência é que Filipe Luis fique no banco de reservas. David Luiz será poupado por Dorival e dará lugar a Fabricio Bruno. Léo Pereira, João Gomes e Matheuzinho, suspensos, não ficam à disposição, além dos lesionados Pulgar, Bruno Henrique e Rodrigo Caio.



Com 45 pontos, o Flamengo inicia a rodada do Brasileirão na quinta colocação, a 15 pontos do líder Palmeiras. Apesar da grande diferença, o técnico Dorival Junior disse, após a derrota para o Fortaleza, que ainda não desistiu de buscar o título da competição.