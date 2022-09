Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 30/09/2022 15:53

O Flamengo encerrou a preparação para pegar o Red Bull Bragantino em duelo marcado para este sábado, às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Para este jogo, o técnico Dorival Junior não terá à disposição os lesionados Bruno Henrique, Erick Pulgar e Rodrigo Caio, além dos suspensos Matheuzinho, Léo Pereira e João Gomes.

Por outro lado, o técnico do Fla terá os retornos dos titulares Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, que estavam com as suas respectivas Seleções (Vidal e Varela também). Com isso, segundo apurou a reportagem do Coluna do Venê, Dorival esboçou o seguinte time titular na atividade desta sexta-feira: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo, Filipe Luís (Ayrton Lucas), Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Pedro e Gabigol.

Com 45 prontos, o Flamengo começa a 29ª rodada na quinta colocação. Caso não vença o Bragantino, o Rubro-Negro pode perder uma posição, pois o Athletico, que pega o Juventude, pode ultrapassar o Fla se conquistar os três pontos.