Pineida - Site oficial do Fluminense

PineidaSite oficial do Fluminense

Publicado 26/09/2022 20:02

O lateral equatoriano Mario Pineida não continuará no Fluminense em 2023. Emprestado pelo Barcelona de Guayaquil até o fim da temporada 2022, o jogador de 30 anos tem opção de compra avaliada em 800 mil dólares, cerca de 4 milhões de reais pela cotação atual, vai retornar à sua equipe após o término do Brasileirão.

O técnico Fabián Bustos, que retornou ao Barcelona de Guayaquil recentemente, procurou saber como está Mário Pineida no Fluminense e soube que, atualmente, o lateral se tornou terceira opção com Fernando Diniz, perdendo espaço até mesmo para um atacante que está sendo improvisado na posição, no caso Caio Paulista.

Com isso, Bustos solicitou à diretoria do Barcelona de Guayaquil o retorno de Pineida e que o jogador não fosse negociado em definitivo com o Fluminense. Como o jogador é pouco usado por Diniz, o Tricolor atéd pensou em pedir para aumentar o empréstimo, mas, diante das circunstâncias, as chances minguaram.

Contratado no início do ano com status de lateral versátil, por atuar tanto na direita quanto na esquerda, Pineida disputou 24 partidas até o momento pelo Fluminense e deu uma assistência. Com 30 anos, o jogador tem contrato com o Barcelona-EQU, clube que defende desde 2016, até dezembro de 2023.