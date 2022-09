João Gomes tem multa rescisória alta no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/09/2022 21:07

Desde que o Flamengo anunciou a renovação de contrato de João Gomes, os torcedores do Rubro-Negro não param de perguntar: "Qual é a nova multa rescisória do volante?".

Apesar de o tempo de contrato ter sido aumentado (de dezembro de 2025 passou para agosto de 2027) e o salário valorizado - de R$ 50 mil para R$ 250 mil - a reportagem apurou que o valor da multa rescisória para o exterior de João Gomes, ou seja, para clubes de fora do Brasil, não sofreu alteração e continua a mesma acordada no último vínculo: 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais pela cotação atual.

Já para o mercado nacional (times do Brasil), o montante para a quebra de contrato de João Gomes com o Rubro-Negro gira em torno de R$ 400 milhões (pois o valor é calculado em cima do salário do atleta). Portanto, seria utopia um clube brasileiro pensar em pagar para contratar o volante do Flamengo.

Os torcedores têm se perguntado o valor da multa rescisória porque João Gomes, destaque do Flamengo na temporada e titular absoluto em um elenco repleto de jogadores consagrados, mesmo com apenas 21 anos, está tendo o nome especulado pela mídia internacional em grandes clubes europeus, como Real Madri, da Espanha, e Liverpool, da Inglaterra.

Vale ressaltar, entretanto, que tanto a diretoria do Flamengo quanto os representantes de João Gomes garantem que nem sequer receberam propostas desses dois clubes. O máximo que aconteceu foi que um 'scout' do Bayer Leverkusen, da Alemanha, ao ir ao Maracanã assistir a um dos jogos do Rubro-Negro (o que é normal no mundo inteiro) gostar do futebol do volante e comentar com o estafe do atleta.

Com 21 anos, João Gomes é cria da base do clube e torcedor de berço do Fla (nasceu ouvindo o hino do Rubro-Negro, pois os familiares são fanáticos pelo time). Ao todo, são 111 jogos pelo profissional, quatro assistências e quatro gols.