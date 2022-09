Cebolinha em ação com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Cebolinha em ação com a camisa do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/09/2022 17:29

Everton Cebolinha ainda está em processo de readaptação ao futebol brasileiro e busca o seu espaço no Flamengo. Mesmo sendo considerado reserva e em seu primeiro semestre no clube carioca, o atacante pode bater metas contratuais que fazem o Rubro-Negro pagar mais 1 milhão de euros ao Benfica por bônus, além dos 13,5 milhões de euros fixos firmados na hora da compra do atleta de 26 anos.

Caso o Flamengo conquiste a Copa do Brasil e a Libertadores esse ano, a diretoria carioca é obrigada a desembolsar mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,1 milhões) ao Benfica, sendo 500 mil euros por título. O pagamento do montante referente aos bônus precisa ser feito até 30 dias após a data da final da respectiva competição. Ou seja, se ganhar a Copa do Brasil, o depósito terá que ser feito até 19 de novembro de 2022. Em caso de conquista da Libertadores, a data limite será 29 de novembro de 2022.

*Lembrando que as finais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, serão nos dias 12 e 19 de outubro, com mando de campo ainda a definir. A decisão da Libertadores, contra o Athletico-PR, será no dia 29 de outubro.

A reportagem teve acesso, através de fontes do Benfica, ao acordo firmado com o Flamengo. Em junho, o Rubro-Negro e o clube português fecharam o seguinte acordo:



- vínculo de Cebolinha com o Flamengo vai até dezembro de 2026;



- € 13,5m em 8 parcelas iguais (8x €1.687.500), sendo duas parcelas por ano



- Metas que fazem chegar a € 16 milhões: se o atacante ficar até dezembro de 2025 e atuar em 100 jogos, o Fla paga mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. Flamengo também paga 500 mil euros, limitados a € 1 milhão, se ganhar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Cada título equivale a 500 mil. Se ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores esse ano, já cumpre a meta.



Então, a operação pela compra de Everton Cebolinha junto ao Benfica pode fazer o Flamengo gastar, ao todo, 16 milhões de euros (valor fixo + metas contratuais), cerca de 82 milhões de reais pela cotação atual.

Até o momento, Cebolinha fez 18 partidas pelo Flamengo, marcou um gol e deu duas assistências. No próximo jogo do Rubro-Negro, contra o Fortaleza, no dia 28 de setembro, atacante não poderá entrar em campo por conta da expulsão no duelo com o Fluminense, no último domingo.