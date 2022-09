Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 15/09/2022 17:26

O técnico Fernando Diniz decidiu os substitutos de André, suspenso, e Nonato, que se despediu na última semana, para o duelo do Fluminense com o Corinthians nesta quinta-feira, em Itaquera, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Os escolhidos do treinador serão: Martinelli e Wellington, segundo apurou a reportagem.

As outras opções para as duas vagas são Felipe Melo e Yago Felipe. O experiente jogahdor, inclusive, deu entrevista coletiva, o que fez a torcida crer que ele seria um dos escolhidos do técnico Diniz. Já Yago atuou contra o Fortaleza, mas, pelo visto, não agradou.

Caso se confirme o que a reportagem apurou, Wellington voltará a entrar em campo depois de mais de 40 dias. A última partida do volante foi no dia 1 de agosto, quando o Fluminense empatou em 2 a 2 com o Santos. Porém, vale ressaltar que o treinador gosta do trabalho do jogador e tem confiança nele desde que chegou ao clube.

Como no Rio de Janeiro o jogo acabou 2 a 2, o Fluminense precisa de uma simples vitória em São Paulo para passar do Corinthians e pegar o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. O Rubro-Negro superou o São Paulo, na última quarta-feira, e agora apenas aguarda o adversário que sai nesta quinta-feira.