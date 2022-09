Igor Cássio - Jorge Rodrigues/Eleven/Estadão Conteúdo

Publicado 13/09/2022 21:55

O Botafogo ganhou mais um problema na Justiça para resolver. O atacante Igor Cássio, ex-atleta do clube e atualmente no Anápolis (emprestado pela Tombense), entrou na Justiça contra o Alvinegro e ganhou, em primeira instância, o direito de receber R$133.160,00.

Segundo apurou a reportagem com fontes na 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Igor Cássio, que está sendo representado pelo advogado Neimar Queisada, receberá do Botafogo o seguinte:

13º Salário de 2019 – R$16.793,29

Multa do art. 467 da CLT sobre o 13º Salário de 2019 – R$8.422,51

Férias de 2019 + 1/3 – R$30.358,07

Multa do art. 467 da CLT sobre as Férias de 2019 + 1/3 – R$15.179,04

Salário de Dezembro de 2019 – R$2.930,13

Multa do art. 467 sobre o salário de dezembro de 2019 – R$1.473,63

Multa do art. 477 da CLT – R$22.311,18

FGTS – R$10.285,16

Danos Morais – R$10.807,61

Honorários Advocatícios Sucumbenciais – R$11.856,06

Custas Judiciais – R$2.610,98

Hoje com 23 anos, Igor Cássio é cria das categorias de base do Botafogo e deixou o clube em 2021, quando se transferiu para o Porto, de Portugal. Depois foi para a Tombense e, atualmente, atua pelo Anápolis por empréstimo.