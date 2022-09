Thiago Gonçalves celebra nova chance no gol do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 06/09/2022 18:31

Após começar jogando contra o Fortaleza em partida válida pela ida das quartas de final do Brasileiro de Aspirantes, o goleiro Thiago Gonçalves ganhou nova oportunidade na meta do Fluminense na partida de volta. O jovem entrou nos minutos finais da partida quando o titular Pedro Rangel foi expulso com o Tricolor vencendo por 1 a 0 e ajudou o time a segurar o resultado que deu a classificação para a equipe das Laranjeiras. O atleta falou sobre esse momento.

“Nós goleiros nos preparamos diariamente para estar sempre prontos. Tento dar o meu melhor no dia a dia para quando aparecer oportunidades como essas estar 100% preparado para dar conta do recado. Como aconteceu nessa última partida”, contou.

O Fluminense joga contra a equipe do Cuiabá nas semifinais. A primeira partida já ocorre nesta quinta-feira (8), no estádio Luso-Brasileiro. Essa é a primeira competição do goleiro de 21 anos na categoria Sub-23. O jogador foi um dos destaques do time na última edição da Copa SP de Futebol Júnior e já acumula 53 partidas pelo time carioca, desde que chegou ao clube em 2020, incluindo também um título do estadual Sub-20 conquistado em 2021. Thiago também falou sobre o que espera deste próximo jogo e a importância deste torneio para ele.

“A expectativa para os confrontos contra o Cuiabá são de grandes jogos. Vamos jogar contra uma equipe que teve uma das melhores campanhas do campeonato. Temos que estar focados e concentrados para fazer uma excelente partida na ida e sair com o resultado positivo que é o principal objetivo. Esse campeonato representa não só para mim, mas acredito que para todos os meus companheiros, um marco na nossa carreira. Ser Campeão Brasileiro de Aspirantes é um objetivo do grupo inteiro e um título que o clube não tem ainda. Vamos lutar muito para conquistar”, disse o jovem.