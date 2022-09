Arrascaeta e Vidal durante treinamento - Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta e Vidal durante treinamentoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/09/2022 17:06

O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para os dois próximos jogos, contra o Vélez, na quarta-feira, no Maracanã, Às 21h30, pela Libertadores, e diante do Goiás, no domingo, às 19h, pelo Brasileirão, fora de casa.

Após ser poupado contra o Ceará no último domingo, quando nem sequer ficou no banco de reservas, por conta de dores no pé direito, Arrascaeta treinou normalmente e já foi comunicado pela comissão técnica que atuará na quarta-feira, contra o time argentino, de titular.

Dorival Junior e seus membros da comissão também têm um plano para Vidal. O chileno não foi titular contra o Ceará, quando uma equipe alternativa foi escalada como titular, e deve ser titular contra Vélez e Goiás. Pelo menos o planejamento do treinador é esse.

Contra o Vélez é certo que Vidal será titular, até porque Thiago Maia, pendurado, não ficará nem no banco. Dependendo do desempenho do chileno e da avaliação física após o duelo de quarta-feira, ele também será escalado para iniciar jogando diante do Goiás.

O Flamengo finaliza a preparação para pegar o Vélez em treino nesta terça-feira, quando Dorival definirá a equipe que entrará em campo. David Luiz e Léo Pereira, suspensos, estão fora. Desta forma, Fabricio Bruno e Pablo serão os titulares.